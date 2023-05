Bristol-Myers : Des avancées contre la fibrose pulmonaire

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb a annoncé hier les résultats d'une étude de phase 2 évaluant le BMS-986278, un antagoniste du récepteur 1 de l'acide lysophosphatidique (LPA1) par voie orale, potentiellement premier de sa classe, chez des patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique.



L'étude a montré que l'administration biquotidienne de 60 mg de BMS-986278 pendant 26 semaines a réduit le taux de déclin du pourcentage de la capacité vitale forcée prédite (ppFVC) de 62% par rapport au placebo.



Le BMS-986278 a été bien toléré, avec des taux d'événements indésirables et d'arrêt du traitement comparables à ceux du placebo.



La fibrose pulmonaire est une maladie dévastatrice qui met en jeu le pronostic vital et dont les symptômes quotidiens sont la toux, une respiration difficile et une fatigue extrême.



'Ces données représentent un progrès important pour les patients et les médecins, qui attendent avec impatience une nouvelle norme de soins capable d'atténuer le déclin de la fonction pulmonaire', a déclaré Tamera J. Corte, investigatrice de l'essai clinique, médecin respiratoire et directeur des maladies pulmonaires interstitielles au Royal Prince Alfred Hospital.



