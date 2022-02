Bristol-Myers : Croissance de 25% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Bristol-Myers Squibb publie au titre du quatrième trimestre 2021 un BPA ajusté (non GAAP) en croissance de 25% à 1,83 dollar, pour des revenus en augmentation de 8% à 12 milliards de dollars, grâce à Eliquis, son portefeuille d'immuno-oncologie et de nouveaux produits.



Le laboratoire pharmaceutique a ainsi réalisé sur l'année passée un BPA ajusté de 7,51 dollars et une croissance des revenus de 9%, conformément à ses objectifs de 7,40-7,55 dollars et d'une croissance 'dans le haut de la plage à un chiffre' affichés il y a trois mois.



Pour 2022, le groupe anticipe un BPA ajusté compris entre 7,65 et 7,95 dollars et des revenus qui devraient s'élever à environ 47 milliards de dollars, ce qui représenterait une croissance à un pourcentage 'dans le bas de la plage à un chiffre'.



