Bristol Myers : Confirme sa guidance 2022

(CercleFinance.com) - Bristol Myers publie un chiffre d'affaires de 11,2 Mds$ au titre du 3e trimestre, un chiffre en recul de 3% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le chiffre d'affaires réalisé à l'international a notamment reculé de 24 % pour atteindre 3,3 milliards de dollars au cours du trimestre ou de -14% à changes constants. Le laboratoire met en avant la baisse de la demande de Revlimid en raison de l'érosion des génériques, qui n'est que partiellement compensée par les ventes d'Opdivo et par son nouveau portefeuille de produits.



En revanche, le BPA ajusté trimestriel s'établit à 1,99$, en progression de 3%.



Pour l'ensemble de l'exercice 2022, Bristol Myers confirme son objectif de ventes ajustées de 46 Mds$ et de BPA ajusté compris entre 7,44 et 7,74$.





