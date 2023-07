Bristol Myers : Campagne éducative sur la colite ulcéreuse

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb a lancé Supporting You with UC, une campagne éducative sur la colite ulcéreuse (CU) avec Rosie White, ambassadrice des patients, commentatrice de la Coupe du monde féminine, ancienne joueuse de football professionnelle et patiente atteinte de colite ulcéreuse.



Supporting You with UC permet de Fournir aux patients des ressources pour les aider à gérer leur colite ulcéreuse et des conseils sur les façons de communiquer avec leur médecin.



' Il y a environ 600 000 à 900 000 personnes aux États-Unis vivant avec la colite ulcéreuse - une maladie inflammatoire de l'intestin (MII) chronique à médiation immunitaire ' indique le groupe



' Lorsque j'ai ressenti pour la première fois des symptômes de colite ulcéreuse, j'ai trouvé inconfortable de parler à mes proches et à mon médecin, ce qui m'a fait me sentir isolée et stressée et a aggravé mes symptômes au point de me retrouver à l'hôpital ', a déclaré Rosie White.





' Notre objectif est que les personnes atteintes de colite ulcéreuse bénéficient d'un soutien qui les aide à gérer leur maladie ', a expliqué Michael Braun, vice-président principal, Immunologie américaine, Bristol Myers Squibb.



