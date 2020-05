Bristol-Myers : BPA trimestriel au-dessus des attentes

(CercleFinance.com) - Bristol-Myers Squibb annonce avoir engrangé sur son premier trimestre 2020 un bénéfice par action (BPA) ajusté en croissance de 56% à 1,72 dollar, soit plus de 20 cents au-dessus de l'estimation moyenne des analystes.



Ses revenus se sont accrus de 13% (en pro forma) à près de 10,8 milliards de dollars sur la période, dont une progression de 8% en excluant l'impact de la pandémie de Covid-19, mais sa marge brute s'est contractée de 3,2 points à 66%.



Le laboratoire pharmaceutique confirme viser des fourchettes cibles allant de six à 6,20 dollars pour 2020 et de 7,15 à 7,45 dollars pour 2021, ainsi que son objectif de synergies de 2,5 milliards de dollars concernant l'intégration de Celgene.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer