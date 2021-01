Bristol Myers : Autorisation de rachats d'actions augmentée

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce que son conseil d'administration a autorisé des rachats d'actions supplémentaires pour un montant de deux milliards de dollars, portant ainsi l'autorisation totale à environ 6,4 milliards de dollars.



'Le moment et le montant des rachats d'actions en vertu de l'autorisation seront déterminés par la direction à sa discrétion et en fonction des conditions du marché et d'autres considérations', précise le laboratoire pharmaceutique.



Ces rachats peuvent être effectués par des achats sur le marché libre, des opérations négociées, des transactions en bloc ou des opérations accélérées. Le programme peut être suspendu ou interrompu à tout moment à la discrétion du groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.