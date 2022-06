Bristol Myers : Acquisition de Turning Point Therapeutics

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce un accord définitif pour l'acquisition de Turning Point Therapeutics à un prix de 76 dollars par action, soit un montant total de 4,1 milliards de dollars en valeur nette, transaction qui devrait être finalisée au troisième trimestre 2022.



Société d'oncologie de précision au stade clinique, Turning Point Therapeutics dispose d'un portefeuille de médicaments expérimentaux conçus pour cibler les mutations les plus courantes associées à l'oncogenèse.



Son actif principal, le repotrectinib, cible le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) et d'autres tumeurs solides avancées. Bristol Myers s'attend à ce qu'il soit approuvé aux États-Unis au second semestre 2023.



