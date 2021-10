Bridgepoint : L'UE autorise l'acquisition de Primonial

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle conjoint de Primonial par Alta Percier, Latour Capital Management, toutes les trois basées en France, et Bridgepoint, basée au Royaume-Uni.

Primonial est active dans les assurances et les services bancaires et immobiliers.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence compte tenu de son impact limité sur la structure du marché.



