BPCE : Nomination d'un nouveau directeur des risques

(CercleFinance.com) - BPCE a annoncé jeudi la nomination de Franck Leroy au poste de directeur général en charge des risques pour l'ensemble du groupe.



Ce cadre dirigeant qui affiche une expérience de 25 ans dans le secteur financier et un parcours diversifié au sein du groupe BPCE va remplacer Stéphanie Paix, récemment choisie pour devenir la directrice générale de Natixis.



Diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Franck Leroy avait débuté sa carrière en 1998 comme ingénieur financier chez Société Générale Asset Management (SGAM).



Il avait rejoint la Banque Palatine comme directeur financier en 2010, avant d'être nommé responsable des risques de marché Groupe BPCE en 2016. Chez BPCE, il était depuis janvier 2022 directeur des risques du pôle Global Financial Services.



Il sera remplacé au poste de directeur des risques du pôle Global Financial Services par Rajâa Meghar, qui occupait depuis 2020 la fonction de directrice des risques financiers du groupe.



