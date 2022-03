BPCE : Le groupe 'peu exposé' à la Russie et à l'Ukraine

(CercleFinance.com) - Le groupe bancaire français BPCE a déclaré lundi que son exposition à la Russie et à l'Ukraine était 'très limitée', alors que la guerre entre les deux pays continue de faire rage.



Dans un communiqué, BPCE précise que ses expositions nettes bancaires s'élèvent actuellement à 788 millions d'euros pour ce qui concerne la Russie et à 63 millions d'euros dans le cas de l'Ukraine.



Le groupe précise que son exposition à la Russie correspond principalement à des activités de financement, pour 733 millions d'euros, soit l'équivalent de 93% du montant total.



L'établissement évoque donc des expositions 'très limitées' eu égard aux 889 milliards d'euros d'encours bruts de prêts et créances qu'il affichait fin 2021.



Dans la gestion d'actifs pour compte des clients, l'exposition de sa filiale Natixis Investment Managers correspond principalement à des investissements dans des obligations émises par l'Etat russe, à hauteur de 302 millions d'euros, et représente 97 millions d'euros pour l'Ukraine.



Là encore, ce chiffre est à rapprocher d'actifs sous gestion qui s'élevaient à 1.259 milliards d'euros fin 2021, ce qui correspond à des positions 'très peu significatives' d'après BPCE.



Le groupe ajoute respecter 'de façon rigoureuse' les réglementations en vigueur et mettre en oeuvre les mesures nécessaires afin d'appliquer strictement, dès leur publication, les sanctions internationales.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.