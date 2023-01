BPCE : Devient le premier actionnaire de Swile

(CercleFinance.com) - Le groupe bancaire BPCE est devenu le premier actionnaire de Swile avec une participation à hauteur de 22% au capital de la licorne française, selon un communiqué publié jeudi.



Cette annonce intervient suite à la conclusion de l'acquisition par Swile de 100% de Bimpli, la filiale de BPCE spécialisée dans les avantages aux salariés, une opération qui a obtenu l'aval des autorités réglementaires.



Ce rapprochement, initialement annoncé en juillet 2022, est censé donner naissance à un nouveau leader français des avantages salariés et permettre à Swile de franchir une nouvelle étape de son développement.



En s'appuyant sur la 'super-app' de Swile et l'offre historique de Bimpli, ce nouvel ensemble couvre tous les profils de clients, des TPE/PME aux grands comptes en passant par le secteur public.



Au global, l'entité comptera près de cinq millions de salariés-utilisateurs répartis dans 75.000 entreprises clientes dont Carrefour, JCDecaux, Spotify, Fnac-Darty, Etam ou Monoprix.



Avec un revenu annuel récurrent qui devrait atteindre 140 millions d'euros en 2022, Swile vise désormais la profitabilité en 2023 sur le marché français et dès 2024 au niveau du groupe (France et Brésil).



