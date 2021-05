Bouygues : Associé à la Cambridge Service Alliance

(CercleFinance.com) - Bouygues Construction annonce s'associer à la Cambridge Service Alliance (CSA), un partenariat mondial inédit entre l'Université de Cambridge et quelques-unes des plus grandes entreprises mondiales.



Cette alliance permettra aux deux organisations d'échanger sur les enjeux de la transformation numérique, notamment sur les recherches consacrées aux jumeaux numériques (utilisation de modèles virtuels pour représenter des objets physiques).



'Ce partenariat s'inscrit dans une démarche plus globale de collaboration avec la recherche académique internationale menée par la direction recherche & développement de Bouygues Construction', affirme la société.



