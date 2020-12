Bombardier : Va fournir jusqu'à 117 tramways à BVG

(CercleFinance.com) - Bombardier Transport a signé un accord-cadre avec la Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) à Berlin pour fournir jusqu'à 117 tramways Bombard Flexty et leurs pièces de rechange pour une période maximum de 32 ans.



La valeur totale de ce contrat-cadre s'élève à environ 571 millions d'euros (693 millions de dollars US).



La BVG a passé une première commande ferme de 20 tramways avec leurs pièces de rechange pour une période maximum de 32 ans. La valeur approximative de cette commande ferme est de 115 millions d'euros (140 millions de dollars US).



' Pour la première fois avec la BVG, Bombardier prend en charge la fourniture complète de pièces de rechange et de matériaux pendant toute la durée de vie des véhicules ', a déclaré Marco Michel, directeur Allemagne, Bombardier Transport.



