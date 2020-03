Bombardier : Suspend ses prévisions pour l'année 2020

(CercleFinance.com) - Comme d'autres avant lui, le groupe Bombardier annonce qu'il suspend ses prévisions financières pour l'année 2020, en raison de la pandémie de COVID-19.



Bombardier annonce par ailleurs qu'en appui aux récentes demandes des gouvernements du Québec et de l'Ontario, il suspendra toutes les activités non essentielles effectuées dans ses installations canadiennes à partir de ce soir, jusqu'au 26 avril. Les activités visées par cette suspension incluent les opérations de production aéronautique et ferroviaire de Bombardier au Québec et en Ontario.



'Les employés touchés par cet arrêt seront mis en congé temporaire sans solde, tout comme les employés du siège social dont les fonctions sont moins cruciales à court terme. Au cours de cette période de congé, le chef de la direction ainsi que les membres de l'équipe de haute direction de Bombardier ne seront pas rémunérés. Ce sera le cas également du président du conseil et des membres du conseil d'administration de Bombardier', indique le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer