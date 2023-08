Bombardier : Retour à la rentabilité au deuxième trimestre

(CercleFinance.com) - Bombardier a annoncé jeudi avoir dégagé une rentabilité 'impressionnante' au deuxième trimestre, ce qui lui permet d'espérer réaliser ses prévisions pour l'exercice 2023.



Le groupe canadien dit avoir généré des revenus de 1,7 milliard de dollars sur le trimestre écoulé, soit une hausse de 8% par rapport à ceux du trimestre correspondant de l'exercice précédent.



Avec 29 livraisons, Bombardier a livré un avion de plus par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, ce qui lui confère une 'bonne visibilité' sur sa prévision de plus de 138 livraisons cette année.



Le RAIIA ajusté pour le trimestre s'est établi à 275 millions de dollars, soit une marge de 16,4%, en hausse 'considérable' de 3,50 points de pourcentage d'une année sur l'autre.



De nouveau positif, le résultat net ajusté atteint 80 millions de dollars, à comparer avec une perte de 38 millions de dollars un an plus tôt.



L'absence de relèvement d'objectifs et le beau parcours boursier réalisé ces dernier mois (+ 160% depuis septembre 2022) incitaient les investisseurs à prendre une partie de leurs bénéfices aujourd'hui et le titre chutait de plus de 7% à la Bourse de Toronto.



