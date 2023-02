Bombardier : Résultats 2022 supérieurs aux objectifs

(CercleFinance.com) - Bombardier a indiqué jeudi avoir signé une performance 'exceptionnelle' en 2022 et déclaré s'orienter vers une croissance soutenue cette année.



Le constructeur canadien d'avions indique que ses revenus ont atteint 6,9 milliards de dollars l'an dernier, soit une hausse de 14% sous l'effet d'une augmentation du nombre d'avions livrés et de ses revenus tirés des services après-vente.



Son résultat avant charges financières, impôts et amortissements (RAIIA ajusté) a augmenté de 45% pour atteindre 930 millions de dollars, grâce à la fermeté des prix de l'avion d'affaires Global 7500 et aux réductions de coûts.



Dans son communiqué, la société dit avoir dépassé les objectifs qu'elle avait revues à la hausse au mois d'août 2022.



Concernant 2023, le groupe de Montréal dit prévoir des revenus de plus de 7,6 milliards de dollars, principalement en raison d'une augmentation du nombre de livraisons d'avions qui devrait être supérieur à 138, contre 123 en 2022.



Son RAIIA ajusté devrait lui s'établir à plus de 1125 millions de dollars, soit une hausse de 21% par rapport à 2022, toujours grâce à la vigueur des prix du Global 7500 et du plan de réduction de coûts de l'entreprise.



Coté à la Bourse de Toronto, le titre de classe 'B' reculait de 1,4% jeudi en tout début de séance.



