Bombardier : Profit en hausse, mais carnet de commande stable

(CercleFinance.com) - Bombardier a annoncé jeudi un bénéfice brut en hausse de 27% au premier trimestre grâce notamment à la vigueur de ses activités dans le service après‑vente.



Dans un communiqué, le groupe aéronautique canadien s'est dit en bonne position pour atteindre sa prévision de plus de 138 avions livrés cette année, mais aussi pour réaliser ses objectifs à horizon 2025.



Sur le premier trimestre, Bombardier a dégagé un RAIIA ajusté, soit l'équivalent d'un excédent brut d'exploitation (Ebitda), de 336 millions de dollars contre 167 millions un an auparavant.



Ses revenus ont totalisé 1,5 milliard de dollars, en hausse de 17% par rapport à ceux du trimestre correspondant de l'exercice précédent, dont 424 millions de dollars tirés des activités de service après‑vente.



Mais son carnet de commandes est demeuré stable à 14,8 milliards de dollars, tandis que le ratio de nouvelles commandes sur livraisons unitaires est resté inférieur au seuil de l'unité, à 0,9.



Suite à cette publication, l'action Bombardier 'B' cotée à la Bourse de Toronto décrochait de 6% jeudi matin.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.