Bombardier : Premières livraisons de métros à Stockholm

(CercleFinance.com) - Bombardier a annoncé vendredi avoir livré à la ville de Stockholm ses premiers métros de nouvelle génération, avec la fourniture de six rames.



Ces équipements, qui doivent desservir la ligne rouge qui relie les banlieues nord-est et sud-ouest au centre-ville, comprennent la fonctionnalité d'exploitation sans conducteur, ainsi qu'un accès amélioré aux passagers à mobilité réduite.



Les véhicules sont également conformes aux normes environnementales les plus élevées en matière de consommation d'énergie et de choix des matériaux, tous presque entièrement recyclables.



Cette livraison s'inscrit dans le cadre d'une commande passée en 2013 par SL, la régie des transports publics de Stockholm, portant sur 96 voitures de métro de type 'Movia', un contrat estimé à l'époque autour de 590 millions d'euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer