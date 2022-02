Bombardier : Perspectives positives pour 2022, le titre monte

(CercleFinance.com) - Bombardier a publié jeudi des résultats trimestriels supérieurs à ses prévisions et s'est dit en bonne voie pour réaliser ses objectifs à horizon 2025.



Le constructeur aéronautique canadien a fait état ce matin de revenus tirés de ses avions d'affaires en baisse, à 1,7 milliard de dollars, sur le dernier trimestre de l'année.



L'entreprise a livré six avions de moins au quatrième trimestre que le trimestre correspondant de l'exercice précédent, soit un total de 38 avions comparativement à 44.



Mais grâce à son plan de réduction de coûts, son RAII ajusté - qui exclut les éléments spéciaux - ressort positif à 113 millions d'euros, contre une perte de 165 millions de dollars sur le quatrième trimestre 2020.



Dans son communiqué, le groupe basé à Montréal fait par ailleurs état de perspectives 'positives' pour 2022, avec un RAIIA ajusté qui devrait augmenter de 29% par rapport à 2021 pour atteindre plus de 825 millions.



Ces perspectives - conformes aux objectifs pour 2025 - prévoient aussi une augmentation du nombre de livraisons d'avions entre 15% et 20% sur l'exercice 2023.



L'action Bombardier prenait plus de 1,1% en Bourse de Toronto suite à cette publication.



