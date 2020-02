Bombardier : Nouvelle solide année pour le Challenger 350

(CercleFinance.com) - Le groupe Bombardier annonce ce soir que le Challenger 350 arrive au premier rang des livraisons d'avions d'affaires superintermédiaires dans le monde, et ce pour la sixième année consécutive.



'L'avion Challenger 350 a surclassé ses concurrents en 2019, avec 56 livraisons et une part de 44 pour cent du segment des superintermédiaires. Cet avion de premier ordre s'est imposé comme avion le plus vendu du segment des superintermédiaires depuis son entrée en service en 2014', indique Bombardier.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer