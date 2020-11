Bombardier : Les revenus tirés des avions d'affaires grimpent

(CercleFinance.com) - Bombardier a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires de 3,5 milliards de dollars au titre du troisième trimestre, en baisse de 5% d'une année sur l'autre en raison de ses récentes cessions d'activités et des perturbations liées à l'épidémie de coronavirus.



Le groupe canadien - qui est en train d'opérer un recentrage sur l'aviation d'affaires - indique toutefois que les revenus tirés des avions d'affaires ont grimpé de 10% à 1,2 milliard de dollars, avec 24 livraisons d'appareils au cours du trimestre.



Bombardier dit avoir réalisé sur les trois mois allant de juillet à septembre un résultat avant impôts et intérêts (RAII) - une mesure de la performance sous-jacente de l'entreprise - de 51 millions de dollars.



Le groupe de Montréal - qui dit disposer de liquidités de trois milliards de dollars, notamment grâce à la récente cession de ses activités liées aux aérostructures - prévoit de finaliser la vente de sa branche ferroviaire à Bombardier Transport à Alstom dans le courant du premier trimestre 2021.



