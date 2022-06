Bombardier : Le regroupement d'actions effectif le 13 juin

(CercleFinance.com) - Bombardier a annoncé vendredi que son projet de regroupement d'actions prendrait effet le lundi 13 juin.



Le groupe aéronautique canadien avait précédemment annoncé son intention de regrouper ses actions de 'classe A' (droits de vote multiples) ainsi que ses titres de 'classe B' (droits de vote limités) à raison d'une nouvelle action contre 25 préalablement détenues.



Les actions de classe A et B continueront d'être inscrites à la cote de la Bourse de Toronto, mais les actions postérieures au regroupement seront considérées comme une substitution d'inscription, avec de nouveaux numéros CUSIP et ISIN.



Le regroupement d'actions va réduire le nombre d'actions de la société, en faisant passer celui des titres de classe A d'environ 308,7 millions à 12,3 millions et celui des actions de classe B de 2,1 milliards à 85,4 millions.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.