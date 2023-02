Bombardier : La structure de l'équipe de direction va évoluer

(CercleFinance.com) - Bombardier a annoncé qu'il allait faire évoluer son équipe de direction de l'entreprise afin de poursuivre sur sa nouvelle impulsion stratégique et de tirer parti de sa dynamique positive.



Dans le cadre de cette réorganisation, Jean-Christophe Gallagher a été nommé au poste de vice-président exécutif, en charge des vente d'avions et de Bombardier Défense. une activité en plein essor.



Paul Sislian est nommé vice-président exécutif, en charge du service après-vente et de la stratégie, tandis que David Murray est nommé vice-président exécutif, en charge de la fabrication et de l'excellence opérationnelle.



Eric Filion va rejoindre le groupe aéronautique canadien au poste nouvellement créé de vice-président exécutif, en charge des programmes et de la chaîne d'approvisionnement.



Toutes ces nominations entreront en vigueur le 20 février.



Enfin, il est prévu que Michel Ouellette quittera la direction de l'ingénierie et du développement de produits cette année, pour partir à la retraite après une carrière de 33 ans.



'Alors que nous continuons à atteindre et même à dépasser nos objectifs, c'est le moment idéal pour réorganiser des fonctions clés de la direction afin de nous assurer de prolonger le momentum grâce à nos fondations solides', a estimé Eric Martel, président et chef de la direction de Bombardier.



