Bombardier : L'UE a autorisé l'acquisition par Alstom

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition de Bombardier Transportation par Alstom. Cette autorisation est subordonnée au respect intégral d'une série d'engagements proposés par Alstom.



Alstom a proposé une série d'engagements pour répondre aux préoccupations de la Commission. La Commission a donc conclu que l'opération, telle que modifiée par les engagements, ne poserait aucun problème de concurrence.



L'approbation du projet d'acquisition par la Commission européenne est sujette aux engagements proposés suivants : un transfert de la contribution de Bombardier Transport à la coopération sur le train à très grande Vitesse V300 ZEFIRO, la cession du Coradia Polyvalent d'Alstom et du site de production de Reichshoffen en France, la cession du Bombardier TALENT 3 et des installations de production correspondantes situées sur le site de Hennigsdorf en Allemagne et la fourniture d'accès à des tiers à certaines interfaces et à certains produits des différentes unités de signalisation embarquée et des systèmes de gestion du contrôle des trains (TCMS) de Bombardier Transport.



La finalisation du projet d'acquisition est prévue pour le premier semestre 2021 précise le groupe.



