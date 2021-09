Bombardier : Expose deux avions d'affaires en Europe

(CercleFinance.com) - Bombardier annonce que deux de ses avions d'affaires le Global 7500 et l'avion Challenger 350 seront exposés dans plusieurs pays européens.



La tournée a débuté en Allemagne et comprendra des escales aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne et au Danemark pour se terminer en Suède le 5 octobre.



Le 100e avion est en cours de production pour le Global 7500. Son autonomie est de 7 700 milles marins (14 260 kilomètres). ' L'avions Challenger 350 est le biréacteur d'affaires superintermédiaire le plus vendu pour une septième année consécutive ' indique le groupe.



' Alors que l'intérêt pour l'aviation d'affaires s'accroît en Europe et dans le monde entier, il est important pour nos clients de voir de leurs propres yeux comment les cabines d'avion de Bombardier se démarquent, a indiqué Emmanuel Bornand, vice-président régional, Ventes d'avions d'affaires, Europe, Moyen-Orient et Afrique de Bombardier.



