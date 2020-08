Bombardier : En perte sur le deuxième trimestre

(CercleFinance.com) - Bombardier a annoncé jeudi une perte de 427 millions de dollars au titre du deuxième trimestre, essentiellement imputable à une charge liée à des coûts additionnels au sein de sa branche transport.



Le groupe canadien explique avoir mis à jour des estimations de contrats, ce qui a entraîné une charge de 435 millions de dollars ayant trait à des coûts supplémentaires d'ingénierie, de certification et de rattrapage sur plusieurs projets au Royaume-Uni et en Allemagne.



Bombardier explique avoir essuyé des coûts directs de perturbation estimés à environ 75 millions de dollars liés à la pandémie de Covid-19, notamment due à la baisse des volumes.



Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a baissé de 37% à 2,7 milliards de dollars.



Le chiffre d'affaires dans les transports a baissé à 1,5 milliard de dollars, contre 2,2 milliards de dollars un an plus tôt, sur les trois mois clos fin juin.



Dans le segment de l'aviation, le chiffre d'affaires s'est établi à 1,2 milliard de dollars, après 2,1 milliards au deuxième trimestre 2019.



Au 30 juin, le carnet de commandes dans les transports représentait 33,7 milliards de dollars, tandis que celui de l'aviation atteignait 12,9 milliards de dollars, avec un rythme de livraisons d'avions qui devrait s'accélérer au second semestre d'après le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.