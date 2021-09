Bombardier : Commande ferme de 20 avions d'affaires

(CercleFinance.com) - Un client préférant garder l'anonymat a passé une commande de 20 avions d'affaires fabriqués par Bombardier, pour un total de 534 millions de dollars sur la base des prix catalogue, annonce jeudi le groupe canadien.



Il s'agit de la plus importante commande d'avions d'affaires reçue cette année par Bombardier.



Le contrat porte sur les biréacteurs Challenger 3500, un nouvel avion d'affaires présenté ce mois-ci et qui arbore un intérieur redessiné équipé des fauteuils brevetés.



Les nouveaux espaces passagers offrent de nouvelles technologies, y compris la toute première cabine de l'industrie à commandes vocales, mais aussi des chargeurs sans fil répartis dans la cabine ainsi que des seuls écrans 4K.



Conçu dans une perspective écoresponsable, l'avion permet aux clients de meubler la cabine avec des matériaux écoresponsables de luxe.



Le nouvel avion d'affaires Challenger 3500 devrait entrer en service au cours du second semestre de 2022.



