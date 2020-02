Bombardier : Affiche une perte nette en 2019

(CercleFinance.com) - Le groupe Bombardier affiche ce jeudi, au titre de l'exercice 2019, un résultat net ajusté négatif, à hauteur de -396 millions de dollars, après un bénéfice de +438 millions en 2018.



Les revenus, pour leur part, reculent de -3%, à 15,76 milliards de dollars. Recul également pour le résultat avant impôt, intérêts et amortissements ajusté, de l'ordre de -31%, à 896 millions de dollars.



'En 2020, les revenus de nos activités durables liées aux avions d'affaires et à Transport devraient enregistrer une croissance interne d'un pourcentage à deux chiffres et être supérieurs aux 13,7 milliards de dollars de revenus comptabilisés pour ces activités en 2019. Le RAIIA ajusté et le RAII ajusté devraient augmenter pour s'établir à respectivement environ 7,0% et 3,5%', indique notamment le groupe s'agissant de ses perspectives.



Notons, enfin, que sur le seul quatrième trimestre 2019, Bombardier revendique des revenus à 4,2 milliards de dollars, en recul de -2%. Le tout pour une perte nette ajustée de -172 millions de dollars, après +149 millions au T4 2018.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

