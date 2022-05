Bombardier : 1er trimestre porté par les services après-vente

(CercleFinance.com) - Bombardier a publié jeudi des résultats trimestriels en hausse grâce aux bonnes performances de ses activités de service après-vente et la croissance de son carnet de commandes.



Le constructeur aéronautique canadien a fait état ce matin d'un résultat avant intérêts, impôts et amortissements (RAIIA) ajusté de 167 millions de dollars, en hausse de 36% d'une année sur l'autre, sous l'effet de ses réductions de coûts et des ventes de son avion Global 7500.



L'entreprise - qui dit avoir livré 21 avions d'affaires au premier trimestre - précise avoir généré un montant record de revenus tirés de ses activités de service après-vente, lesquels ont augmenté d'environ 34% en rythme annuel.



Son flux de trésorerie disponible est ressorti à 173 millions de dollars au niveau des activités poursuivies, soit une amélioration de 578 millions de dollars par rapport à il y a un an, un montant supérieur à ses prévisions.



Bombardier s'est dit par ailleurs 'sur la bonne voie' en vue de réaliser sa prévision de plus de 120 livraisons d'appareils sur l'ensemble de l'exercice.



Son carnet de commandes s'est étoffé de 1,3 milliard de dollars depuis le début de 2022 pour désormais atteindre 13,5 milliards de dollars.



A la Bourse de Toronto, l'action Bombardier 'B' se repliait de plus de 3% jeudi matin après la parution de ces chiffres.



