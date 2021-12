Bolloré : Négociation exclusive avec le Groupe MSC

(CercleFinance.com) - Le Groupe Bolloré annonce avoir reçu une offre du Groupe MSC, acteur majeur du transport et de la logistique par conteneurs, pour l'acquisition de 100 % de Bolloré Africa Logistics.



Cette société regroupe l'ensemble des activités de transport et logistique du Groupe Bolloré en Afrique.



L'offre est faite sur une valeur d'entreprise, nette des intérêts minoritaires, de 5,7 milliards d'euros. Le Groupe Bolloré a consenti une exclusivité au Groupe MSC jusqu'au 31 mars 2022.



