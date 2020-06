Boliden : En retrait avec une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Boliden perd 2,3% sur l'OMX, alors que Morgan Stanley dégrade son conseil sur le titre du groupe minier et métallurgique scandinave de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours ajusté de 230 à 240 couronnes suédoises.



'Les actions minières et métallurgiques européennes ont rebondi vigoureusement depuis leurs points bas, laissant derrière elles certains traînards', souligne l'intermédiaire financier dans le résumé d'une note sectorielle.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer