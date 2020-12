Boeing : Contrat de location de 25 ans avec JAA

(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir conclu un contrat de location de 25 ans avec la Jacksonville Aviation Authority pour développer ses opérations de maintenance, de réparation et de révision (MRO) sur son site de Cecil Field, situé à l'aéroport de Cecil, en Floride (Etats-Unis).



En vertu de cet accord, la Jacksonville Aviation Authority (JAA) construira et louera à Boeing de nouvelles installations sur environ 30 acres (environ 12 hectares) situées du côté nord-est de l'aéroport de Cecil.



La nouvelle construction abritera à terme les opérations sur place de Boeing et comprendra près de 270 000 pieds carrés (environ 25 000m2) d'espace de hangar et plus de 100 000 pieds carrés (environ 9300m2) de bureaux et d'ateliers de soutien.



Les travaux de construction par JAA commenceront à l'automne 2021 avec une date prévue de début des opérations en janvier 2024.



