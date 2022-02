Boeing : 32 livraisons, 77 commandes en janvier

(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé mercredi avoir livré 32 appareils au cours du mois de janvier, un rythme en hausse d'une année sur l'autre, mais qui reste encore inférieur aux niveaux atteints avant la pandémie.



Dans son point d'activité mensuel, l'avionneur précise avoir remis 27 appareils 737 MAX à ses clients le mois dernier, ainsi que quatre avions militaires à l'armée américaine et un 777F destiné à la location en Asie.



Le transporteur à bas coûts Ryanair a notamment réceptionné sept appareils 737 MAX.



Boeing ajoute avoir enregistré 77 commandes le mois dernier, dont 75 commandes nettes une fois prises en compte les annulations et les corrections apportées par ses clients.



Ce chiffre inclut, entre autres, une commande de 23 appareils 737 MAX passée par American Airlines.



Le carnet de commandes de Boeing se monte aujourd'hui à un total de 4316 appareils.



