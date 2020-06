B&O : L'augmentation de capital souscrite à 98,9%

(CercleFinance.com) - Bang & Olufsen a annoncé vendredi que son augmentation de capital de 409 millions de couronnes danoises (environ 55 millions d'euros) avait été souscrite à hauteur de 98,9% via l'exercice de droits préférentiels de souscription.



Concernant les droits non exercés, les investisseurs ayant été sélectionnés pour recevoir ces nouvelles actions seront informés individuellement, précise le fabricant de produits électroniques haut-de-gamme.



Pour mémoire, le produit de la levée de fonds est destiné à assurer le bon fonctionnement de l'entreprise pendant la période du Covid-19 et à assurer la poursuite de son virage stratégique.



L'action était en hausse de 10% à la Bourse de Copenhague après cette annonce.



