BNY-Mellon : Repli de 9% du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - BNY-Mellon publie au titre du trimestre écoulé un bénéfice net en baisse de 16% à 835 millions de dollars, soit 1,03 dollar par action (-9%), pour des revenus en croissance de 7% à 4,3 milliards, tirés par des revenus d'intérêts nets en progression de 28%.



L'établissement financier new-yorkais a enregistré des prises de provisions pour pertes sur crédit de 47 millions de dollars sur la période, tandis que ses dépenses hors intérêts ont augmenté de 12% (dont 4% du fait de réserves pour litiges).



'Nous continuons d'observer une bonne dynamique des ventes dans la plupart de nos activités, et des volumes de clients vigoureux tempérés par l'impact de valeurs de marché plus basses', commente son futur CEO Robin Vince.



