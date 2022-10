BNY-Mellon : Hausse de 6% du bénéfice net au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - BNY-Mellon publie au titre du trimestre écoulé un bénéfice net en hausse de 6% à 983 millions de dollars, soit 1,21 dollar par action (+11%), pour des revenus en croissance de 6% à 4,3 milliards, grâce à une envolée de 44% de ses revenus d'intérêts nets.



'Notre performance a bénéficié de taux d'intérêt plus élevés ainsi que de la vigueur continue des volumes clients, et s'est montrée équilibrée entre nos segments securities services et market and wealth services', explique son CEO Robin Vince.



'Si le segment investment and wealth management a été naturellement plus touché par le déclin continu des valeurs de marché mondiales, elle a engrangé des afflux nets positifs et poursuivi une performance solide d'investissement pour nos clients', ajoute-t-il.



