BNY-Mellon : Hausse de 17% du bénéfice net au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - BNY-Mellon publie au titre des trois derniers mois de 2021 un bénéfice net en hausse de 17% à 822 millions de dollars, soit 1,01 dollar par action (+28%), pour des revenus en croissance de 4% à quatre milliards, malgré un léger repli de ses revenus d'intérêts nets.



L'établissement financier new-yorkais indique avoir enregistré de reprises nettes de provisions pour pertes sur crédit de 17 millions de dollars sur la période, tandis que ses dépenses hors intérêts n'ont augmenté que de 1% à trois milliards.



Affichant un BPA en croissance de 8% à 4,14 dollars sur l'ensemble de 2021, BNY-Mellon anticipe, pour l'année qui commence et au-delà, une croissance à deux chiffres de son BPA grâce à une croissance organique consistante et un levier opérationnel positif.



