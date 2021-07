BMW : Veut stimuler la recherche en informatique quantique

(CercleFinance.com) - BMW lance aujourd'hui le ' Quantum Computing Challenge ', une opération réalisée en partenariat avec Amazon Web Services (AWS) qui vise à stimuler la recherche et l'innovation en informatique quantique.



Ainsi, à compter de ce jour et dans le cadre de ce challenge, les chercheurs, startups et autres spécialistes peuvent proposer à BMW leurs solutions à des défis industriels spécifiques.



'Le paysage technologique dans le domaine de l'informatique quantique est à peine en train de prendre forme, et les entreprises et instituts de recherches poursuivent une grande variété d'approches. A travers cette initiative, nous espérons attirer de nouvelles ressources d'innovation, celles qui se tiennent généralement à l'écart des appels d'offres standards', explique en substance Peter Lehnert, vice-président de BMW Group Research.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.