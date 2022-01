BMW : Ventes record dans les deux roues en 2021

(CercleFinance.com) - BMW annonce aujourd'hui que sa marque de motos, BMW Motorrad, a réalisé des ventes record en 2021 avec 194 261 deux roues vendus dans le monde, soit une hausse de 14,8% par rapport à l'exercice précédent.



Les ventes affichent une forte croissance en Europe, avec +15,2% en Italie (16 034 unités), +14,4% en Espagne (12 616 unités ) et +13,4% en France (19 887 unités). Le marché chinois a également poursuivi son expansion, avec une hausse des ventes de 21,4% à 14 309 unités.



L'Inde continue aussi de se développer fortement, affichant une croissance de 102,5% avec 5 191 unités.



L'Allemagne reste de loin le plus grand marché unique pour BMW Motorrad avec 25 972 unités vendues.



Markus Schramm, directeur de BMW Motorrad, indique aborder 2022 avec confiance et annonce les lancements, au cours des prochains mois, de la BMW CE 04 tout électrique et de quatre modèles 6 cylindres, K 1600 GT/GTL/B et Grand America.



