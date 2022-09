BMW : Utilisera des cellules de batterie rondes

(CercleFinance.com) - L'entreprise s'apprête à lancer une nouvelle ère de l'e-mobilité à partir de 2025 avec les modèles de son NEUE KLASSE - utilisant pour la première fois des cellules de batterie rondes nouvellement développées.



Le groupe BMW a déjà attribué des investissement de l'ordre de deux milliards d'euros pour la production des nouvelles cellules de batterie BMW.



L'équipe de développement, de production et d'achat a pu réduire considérablement les coûts de la batterie haute tension, grâce à la nouvelle cellule de batterie et au nouveau concept d'intégration pour technologie de batterie développée par BMW.



Sur la base des hypothèses actuelles du marché, les coûts peuvent être réduits jusqu'à 50 % par rapport à la cinquième génération actuelle.



'La sixième génération nouvellement développée de nos cellules lithium-ion apportera un énorme bond en avant dans la technologie qui augmentera la densité d'énergie de plus de 20 %, améliorera la vitesse de charge jusqu'à 30 % et améliorera l'autonomie jusqu'à 30 %', selon à Frank Weber , membre du conseil d'administration de BMW responsable du développement. ' Nous réduisons également jusqu'à 60 % les émissions de CO2 liées à la production de cellules. '



' Pour répondre à nos besoins à long terme, nous allons construire avec nos partenaires des usines de cellules de batterie, chacune d'une capacité annuelle pouvant atteindre 20 GWh, sur six sites sur des marchés clés pour nous: quatre en Chine et deux en Europe ', a ajouté Joachim Post , membre du conseil d'administration de BMW responsable des achats et du réseau de fournisseurs.



