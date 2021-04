BMW : Une nouvelle directrice au BMW Welt

(CercleFinance.com) - BMW annonce un changement de direction au sein du BMW Welt (le ' monde BMW '), le centre d'exposition du constructeur, à Munich (Allemagne).



A compter du 1er juillet, Tatjana Bister succèdera ainsi à Helmut Käs à la tête de ce centre, présenté par BMW comme ' l'attraction touristique la plus populaire de Bavière '.



De son côté, après avoir passé les sept dernières années à la tête de BMW Welt, Helmut Käs prendra la direction de BMW Group Classic et du BMW Museum dès le 1er mai, musées munichois dédiés au constructeur bavarois.





