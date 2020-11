BMW : Un analyste relève sa cible, le titre gagne 3%

(CercleFinance.com) - BMW gagne près de 3% à Francfort alors que ce matin, Oddo maintenait sa recommandation 'neutre' sur le titre et relevait son objectif de cours, de 55 à 60 euros.



Selon l'analyste, les résultats présentés au titre du 3e trimestre ne présentaient 'pas de surprise majeure'. Oddo estime toutefois que la guidance du groupe, suggérant un FCF de 1 milliard d'euros au 4e trimestre, est 'prudente', et table plutôt sur un FCF de 2,5 milliards d'euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.