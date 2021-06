BMW : Stratégie de recyclage pour le tungstène

(CercleFinance.com) - BMW annonce faire du recyclage de certaines matières premières - comme le tungstène- un axe particulier de sa stratégie de développement durable.



Lourd comme l'or, dur comme le diamant, bien plus résistant à la chaleur que le fer, le tungstène s'est invité dans nos téléphones portables, dans les filaments d'ampoules ou encore dans les forets et fraises des machines industrielles.



Le constructeur a ainsi lancé une collecte des anciens forets et fraises de ses machines industrielles en Allemagne et en Autriche afin de les recycler. Le ' tungstène secondaire ' ainsi obtenu sera utilisé pour fabriquer de nouveaux outils, une stratégie qui va permettre de réduire les besoins de BMW en tungstène d'environ sept tonnes par an.



' Nous prévoyons d'augmenter considérablement le pourcentage de matières premières recyclées d'ici 2030 et d'utiliser des matières premières plusieurs fois dans une économie circulaire ', explique le Dr Andreas Wendt, membre du conseil d'administration de BMW.



Début 2021, l'UE a d'ailleurs durci l'entrée en vigueur des ' minéraux du conflit ', à savoir l'or, l'étain, le tantale et... le tungstène, car issus de zones de guerre.





