BMW : Signe une facilité de crédit de 8 milliards d'euros

(CercleFinance.com) - BMW Group a signé une facilité de crédit renouvelable (RCF) syndiquée de 8,0 milliards d'euros, d'une durée de cinq ans et assortie de deux options d'extension d'un an.



Au total, 43 banques internationales et régionales d'Europe, d'Amérique et d'Asie ont participé à la transaction. Avec BNP Paribas, Citi et Deutsche Bank en tant que teneurs de livre coordinateurs, BMW Group a remplacé le RCF existant de 8,0 milliards d'euros signé en 2017.



'La durabilité est au coeur de notre stratégie à long terme. Pour la première fois, nous avons révélé l'ensemble de nos activités correspondantes dans le cadre d'un processus de financement mondial', a déclaré Walter Mertl, directeur financier de BMW AG, mercredi à Munich.



Le processus de syndication s'est achevé par un échange entre les banques participantes et les experts en développement durable de l'entreprise, qui ont expliqué et rendu plus transparentes l'orientation stratégique et la transformation durable du BMW Group.



La ligne de crédit renouvelable syndiquée est l'un des instruments de financement standard de BMW Group Corporate Finance et sert à garantir un accès à court terme aux liquidités. Dans l'histoire de la société, la ligne de crédit renouvelable syndiquée n'a jamais été utilisée.



