BMW : Signe un contrat au Maroc pour le cobalt

(CercleFinance.com) - Le Groupe BMW a signé un contrat pour l'approvisionnement en cobalt pour un montant d'environ 100 millions d'euros au Maroc avec Managem Group. Le contrat entre BMW Group et Managem Group porte sur une durée de cinq ans (2020 - 2025).



BMW s'approvisionne directement en cobalt dont il a besoin comme matière première clé pour les batteries.



Avec cette commande, BMW Group couvrira environ un cinquième de ses besoins en cobalt pour la cinquième génération de batteries électriques. La société s'approvisionnera en Australie pour les quatre cinquièmes restants de ses besoins en cobalt.



' D'ici 2023, nous visons à avoir 25 modèles électriques dans notre gamme, dont plus de la moitié entièrement électrique. Notre besoin de matières premières augmentera en conséquence. Pour le cobalt, nous prévoyons que nos besoins tripleront à peu près d'ici 2025. ' indique le groupe.



