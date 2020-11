BMW : Se lance dans la logistique robotique autonome

(CercleFinance.com) - Le groupe BMW annonce la création de IDEALworks GmbH, une filiale à 100% basée à Munich et dédiée à la logistique innovante.



L'objectif de cette structure est en effet de devenir un fournisseur leader de solutions de robotique autonome dans le secteur de la logistique. Le nom 'IDEAL' signifie 'Industry Driven Engineering for Autonomous Logistics'.



'Nous entrons dans un tout nouveau terrain avec IDEALworks GmbH. Jusqu'à présent, notre développement s'est concentré sur la production automobile et sa logistique ', a déclaré Jimmy Nassif, CTO chez IDEALworks GmbH.



'Notre perspective est en train de changer. Nous devenons un fournisseur de robotique logistique au-delà de l'industrie automobile. Nous préparons quelques innovations pour les mois à venir. '



Depuis 2015, lBMW Group Logistics explore les domaines de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, des robots logistiques intérieurs et extérieurs, de la logistique sans papier et des appareils intelligents.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.