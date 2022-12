BMW : S'associe à THACO pour produire au Vietnam

(CercleFinance.com) - BMW Group annonce aujourd'hui s'associer à Truong Hai Auto Corporation (THACO) pour produire localement des véhicules BMW à Chu Lai, dans la province de Quang Nam au Vietnam.



Cette coopération permettra d'étendre le réseau de production de véhicules de BMW Group en Asie, qui comprend maintenant des usines BMW Group en Inde et en Thaïlande, des usines en coentreprise en Chine et des usines partenaires en Malaisie, en Indonésie et maintenant au Vietnam.



'Avec cette décision, le BMW Group applique une fois de plus son principe stratégique selon lequel la production suit le marché', a déclaré Michael Nikolaides, vice-président senior du réseau de production de BMW Group, gestion de la chaîne d'approvisionnement.



'Nous nous engageons à fournir des véhicules de haute qualité que les clients de BMW attendent de la marque', souligne Trần Bá Dương, président de THACO.



