BMW : Restera lié à l'équipe Andretti en Formule E

(CercleFinance.com) - BMW annonce que les liens entre BMW Motorsport et Andretti Formula E ne se rompront pas, malgré le retrait conjoint des deux partenaires du championnat du monde de Formule E.



En effet, si l'équipe d'usine BMW i Andretti Motorsport entamera sa dernière saison dans la discipline ce week-end, Andretti Formula E reviendra dès l'année prochaine pour concourir en tant qu'équipe indépendante et utilisera à nouveau la transmission BMW Racing eDrive03 dans ses voitures.



