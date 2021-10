BMW : Relèvement des fourchettes-cibles annuelles

(CercleFinance.com) - BMW Group fait part d'un relèvement de ses fourchettes-cibles 2021, passant de 7-9% à 9,5-10,5% pour la marge EBIT du segment automobile et de 17-20% à 20-23% pour le rendement des capitaux propres du segment des services financiers.



Il s'attend à ce que les effets de prix positifs continus pour les véhicules neufs et d'occasion surcompensent les effets négatifs des restrictions d'approvisionnement en semi-conducteurs sur le volume des ventes lors de l'exercice en cours.



Le constructeur automobile allemand s'attend toujours à ce que son résultat avant impôts augmente de manière significative. Le free cash-flow du segment automobile est maintenant estimé à environ 6,5 milliards d'euros.



