BMW : Reconnu pour son utilisation durable de l'aluminium

(CercleFinance.com) - BMW fait savoir que sa fonderie de métaux légers à Landshut (Allemagne) a de nouveau été certifiée par un organisme indépendant pour son utilisation durable de l'aluminium - répondant aux normes de l'Aluminium Stewardship Initiative (ASI), une organisation internationale qui définit des critères de durabilité pour une chaîne de valeur de l'aluminium écologiquement et socialement responsable.



'L'extraction durable des matières premières et l'utilisation consciente des ressources jouent un rôle clé pour notre production de composants en interne et notre réseau mondial de fournisseurs', explique le Dr Joachim Post, membre du conseil d'administration de BMW AG responsable des achats et du réseau de fournisseurs. 'À l'avenir, l'objectif est de construire nos nouveaux véhicules avec 50 % de matières premières secondaires', ajoute-t-il.



Selon BMW, sa fonderie de métaux légers de Landshut, le seul site de production de moulage de métaux légers du groupe en Europe, compte parmi les fonderies les plus avancées et les plus durables au monde.



